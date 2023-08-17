Лукашенко заявил, что армия РФ уже достигла своих целей в Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская армия якобы уже "достигла" своих целей в Украине, сообщает Деловая столица.
Об этом Лукашенко заявил украинской пророссийской пропагандистке Диане Панченко со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.
"Цели "спецоперации" в принципе уже выполнены, потому что будущая Украина уже никогда не будет столь агрессивной и прозападной", — заявил белорусский политик.
Напомним, в июне Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай организовал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским весной 2022 года.