Лукашенко: Путин не ожидал сопротивления Украины в начале вторжения

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Кремля Владимир Путин не ожидал сопротивления Украины после начала вторжения российской армии, сообщает Деловая столица.

Об этом Лукашенко заявил украинской пророссийской пропагандистке Диане Панченко со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Россия недооценила ситуацию в начале "спецоперации", надеясь, что Украина не будет воевать" , — приводят слова Лукашенко пропагандисты.

Напомним, в этом же интервью самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что российская армия якобы уже "достигла" своих целей в Украине.