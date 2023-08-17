МИД: Спецтрибунал должен осудить около 20 российских должностных лиц

Спецтрибунал за российские преступления против Украины должен привлечь к ответственности около 20 представителей политического и военного руководства РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич в эфире программы "Укринформ. Вечерний стрим".

"Преступление агрессии - это элитарное преступление, оно может совершаться только теми лицами, которые находятся в должности или фактически в состоянии давать приказы на ведение агрессивной войны. То есть вероятно - это будет решать трибунал (относительно преступления агрессии России против Украины - ред.), это будут решать судьи, кого привлекать к ответственности... Это, возможно, может быть 20 человек - топ-представителей политического и военного руководства РФ", - сказал Кориневич.

По его словам, это могут быть постоянные члены Совбеза России, которые принимали решение об агрессии против Украины, а также те, кто осуществлял шаги во исполнение этого решения - командующие родов войск, командующие Росгвардии, вооруженных сил РФ.

В то же время, как акцентировал дипломат, это не означает, что наказание ограничится условными 20-ю топ-чиновниками РФ, а все остальные не должны нести ответственности.

"Должны, просто за другие преступления, в частности за военные преступления и преступления против человечности и геноцид - в национальных судах Украины и других государств мира или в Международном уголовном суде. То есть то, что преступление агрессии элитарное и за него, очевидно, не будет наказано большое количество лиц, не означает, что основной массив российских военных преступников - эти тысячи и тысячи - останутся безнаказанными", - подытожил посол по особым поручениям МИД.

Коалиция по созданию спецтрибунала

Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич ранее сообщал, что Украина формирует коалицию по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии. По его словам, в нее уже вошли 38 стран и несколько международных организаций.

Также в Верховной раде заявили, что международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.