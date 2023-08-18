В Белгородской области РФ заявили о сбитии беспилотника
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков уверяет, что вечером 17 августа над регионом был сбит беспилотник, сообщает Украинская правда.
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА над селом Никольское", – сообщил он.
Российский губернатор добавил, что предварительно пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы уточняют информацию о последствиях.
Напомним, ночью 18 августа Москву атаковали беспилотники, повреждено здание в районе "Москва-Сити".