Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий – Белый дом

Для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.﻿﻿ Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Украинская правда.

Кирби заявил, что власти Северной Кореи пока не ответили согласием на предложение встречи глав государств, однако "оно все еще на столе".

"Мы готовы садиться и вести переговоры без предварительных условий" , – сказал он.

Соответствующее заявление Кирби сделал накануне трехстороннего саммита лидеров США, Японии и Южной Кореи, главным пунктом повестки дня которого станет быстрое развитие ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи.

При этом он не уточнил, когда именно было сделано предложение о встрече.