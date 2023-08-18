Госдеп: Победа будет, когда войска РФ полностью выйдут из Украины

США поддерживают усилия по достижению справедливого и долговременного мира в Украине. Победой в Украине будет полный вывод российских сил из Украины. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Пател, сообщает Голос Америки.

"Украинцы отмечают 32 годовщину Декларации о независимости от Советского Союза. Это также второй День независимости Украины с начала полномасштабной незаконной и неспровоцированной агрессии России. Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью забралась из Украины" , – заявил Пател.

По словам заместителя пресс-секретаря Государственного департамента, США поддерживают усилия на достижение "справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной".

Пател еще раз подчеркнул, что США и союзники будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и "быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время".