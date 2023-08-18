Украинские военные за сутки уничтожили 460 окупантов и 24 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили около 460 российских оккупантов, а также 24 артиллерийских системы, два вертолета и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 256510 (+460) человек ликвидировано,

танков ‒ 4332 (+3),

боевых бронированных машин – 8410 (+12),

артиллерийских систем – 5193 (+24),

РСЗО – 714 (+0),

средств ПВО ‒ 486 (+0),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),

крылатых ракет ‒ 1406 (+0),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7658 (+17),

специальной техники – 783 (+10).

Напомним, вчера украинские военные сбили два российских вертолета Ка-52: один на Бахмутском направлении, другой – в Запорожской области.