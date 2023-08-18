Оккупанты хотят паспортизировать всех подростков на Луганщине до 1 октября - ЦНС

Оккупанты требуют от коллаборантов на оккупированных территориях Луганщины до 1 октября провести принудительную раздачу российских паспортов среди подростков в возрасте 14-18 лет.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По информации ЦНС, россияне недовольны низкими темпами паспортизации на захваченных после 24 февраля 2022 года территориях Луганской области, поэтому требуют у местных коллаборантов решить эту проблему.

"Перед главным коллаборантом региона Леонидом Пасечником была поставлена задача принудительно паспортизировать всех детей в возрасте 14-18 лет до 1 октября. Для того в регион прибыли "наблюдатели" из Москвы, которые намерены ввести ряд мер и проверить их выполнение" , - говорится в сообщении.

В каждый из захваченных районов будет направлена комиссия, которая будет искать подростков без паспорта РФ. Для этого будут привлечены прибывшие из России "волонтеры" из прокремлевских молодежных движений, которые будут совершать обход домов.