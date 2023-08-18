WP: Украина не сможет достичь главной цели контрнаступления в этом году

В американской разведке считают, что Украина во время контрнаступления не достигнет ключевого для юго-востока города Мелитополь и в таком случае не сможет в этом году выполнить главную цель — разрушить российский сухопутный мост в Крым. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собеседников, ознакомленных с засекреченным прогнозом, сообщает Новое время.

Неназванные американские чиновники выразили изданию мнение, что из-за больших минных полей и возведенной оккупантами обороны украиеские подразделения, которые продвигаются в Мелитополь из Роботино, "будут оставаться в нескольких милях от него".

"Мелитополь имеет решающее значение для украинского контрнаступления, поскольку считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных автомагистралей и железнодорожной линии, которые позволяют России перебрасывать военнослужащих и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины" , — пишет WP.

По словам американских и западных официальных лиц, совместные учения украинцев с военными из США и Великобритании, предусматривали потери в технике, которые, как говорится в материале, должны были стать "ценой прорыва главной оборонительной линии России".

Американские чиновники рассказали газете, что Пентагон якобы неоднократно советовал Киеву сосредоточить большое количество сил на одной точке прорыва, но Украина выбрала другую стратегию — продвижение вперед небольшими подразделениями, постепенно достигнув за лето успехов на разных участках фронта.

В то же время, по данным WP, в Вашингтоне отвергают критику, что предоставление истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, на чем последовательно настаивает Украина, могли бы привести к другому результату.