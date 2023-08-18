На заместителя председателя Налоговой было совершено покушение – Гетманцев

На заместителя председателя Налоговой было совершено покушение – Гетманцев
Фото: t.me/getmantsevdanil

Вчера, 17 августа, было совершено покушение на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Лига.net.

"Да, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура", – сообщил Гетманцев.

По его словам, нападение произошло в центре Киева.

"Заказчики – схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", – написал Гетманцев.

Он добавил, что подозреваемые задержаны и "дают показания на заказчиков".

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