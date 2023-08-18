В ISW рассказали о тактике использования "Шахедов" оккупантами

Российские войска используют беспилотники Shahed против Украины преимущественно в качестве приманок, чтобы ракеты имели больше шансов поразить цели. Об этом говорится в отчете ISW, сообщает Укринформ.

По мнению аналитиков, в российском командовании считают, что большое количество ударных беспилотников позволит преодолеть украинскую противовоздушную оборону. В то же время БпЛА Shahed не несут достаточной полезной нагрузки, чтобы нанести большой ущерб целям в Украине.

"Сейчас российские войска используют беспилотники Shahed в Украине преимущественно в качестве приманок, чтобы высокоточные ракеты имели больше шансов поразить свои цели" , - отмечают в ISW.

Аналитики считают, что россияне, по всей вероятности, продолжат использовать беспилотники для нацеливания на гражданские объекты в Украине.

В то же время отмечается, что РФ, очевидно, недовольна качеством беспилотников Shahed-131/136, получаемых из Ирана. Впрочем, Москва стремится к тому, чтобы Иран оставался долгосрочным стратегическим оборонным партнером.