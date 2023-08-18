Судно, вышедшее из Одесского порта, прибыло в Турцию

Гражданское грузовое судно Joseph Schulte, следовавшее из Украины, достигло турецких вод в четверг, несмотря на российские заявления о готовности блокировать украинские черноморские порты, сообщает Голос Америки.

Судно Joseph Schulte под флагом Гонконга вышло из Одесского порта в среду. А в четверг, 17 августа, сайты слежения за морским движением показали, что оно вошло в воды Турции после того, как следовало по западному маршруту, избегая международных вод и проходя по водам, которые контролируют члены НАТО Румыния и Болгария, отмечает агентство AFP.

Это первое судно, прямо бросившее вызов очередной попытке России ограничить доступ Украины к Черному морю.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил через сеть Х (ранее Twitter), что судно Joseph Schulte на этот раз использовало "новый украинский гуманитарный коридор", о создании которого накануне сообщил Киев.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что новый морской путь будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения в феврале прошлого года.

В прошлом месяце Россия односторонне вышла из зерновой сделки, которая позволяла Украине экспортировать зерно и другую продовольствие по Черному морю.