Государство платило электростанциям брата Шурмы за электричество в оккупации – СМИ

Солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является близкое окружение заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 г. Хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины, сообщает Бигус.инфо.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину несколько десятков "зеленых" станций попали под оккупацию. Среди них – солнечные станции ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Восстановительная Энергия Запорожья", ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС", расположенные в Запорожской области.

По информации издания, с июля 2022 по июль 2023 г. эти компании совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу" от государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (для "КД Энерджи 2", "Нацпрод" и "Восстановительная Энергия" Запорожье" по проплате невозможно выделить расчеты по долгам предыдущих периодов, если таковые происходили – ред.).

Совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" является брат заместителя главы ОП Ростислава Шурмы Олег Шурма. Станция ЧП "Нацпрод" также упоминается среди реализуемых проектов на корпоративном сайте, где собраны "зеленые" проекты Олега Шурмы и партнеров.

Совладельцем ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС" является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

Оплату по "зеленому тарифу" в оккупации также получали ряд других производителей. Например, СЭС компаний "Скифия-Солар-1" и "Скифия-Солар-2" бизнесмена Василия Хмельницкого и партнеров, а также ряд других, менее известных производителей.

Ростислав Шурма. Фото: president.gov.ua

В чем проблема с проплатами станциям в оккупации? Во-первых, по данным, полученным от "Укрэнерго", со ссылкой на облэнерго, большинство станций, находящихся на временно оккупированной территории Запорожской области, работают в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с 1 июля 2022 г. физической связи с ней из-за поврежденных или отключенных линий электропередач. Следовательно, электроэнергия из СЭС в оккупации, скорее всего, не могла попасть в украинский рынок и не могла быть продана там. А по украинскому законодательству, ГП "Гарантированный покупатель" должно оплачивать электричество, которое продает рынку. Оплата электричества, которое ГП не могло продать, означает ущерб для государственного предприятия.

Во-вторых, данные об объемах производимого электричества, переданные представителями станций в облэнерго, а оттуда в "Укрэнерго", которое затем передавало их ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты, в принципе невозможно проверить из-за отсутствия дистанционной связи с оборудованием.

Совладелец компаний "КД Энерджи 2" и "Нацпрод" Сергей Дядечко заверил издание, что, по его данным, электроэнергия из этих двух СЭС и сейчас идет в энергосистему Украины (от редакции – есть серьезные основания сомневаться в подлинности этих утверждений).

Представитель ООО "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС", попросивший не называть его имя, сообщил, что компании не имеют технической возможности определить, в какую энергосистему шла электроэнергия. По его словам, до апреля 2023 г. данные о генерации, зафиксированные на счетчиках СЭС, удавалось передавать в облэнерго "партизанскими методами" от оставшихся в оккупации сотрудников. Он считает эту электроэнергию украинской и оплачиваемой государством, даже если она не могла быть продана в украинский рынок, поскольку компании имеют кредитные обязательства перед банками. Запись телефонного разговора есть в распоряжении журналистов, однако по просьбе собеседника он не использован в видеоверсии материала.

С Олегом Шурмой связаться не удалось. Ростислав Шурма на письменный запрос редакции не ответил.

С июля 2023 г. расчеты с "зелеными" станциями, находящимися на временно оккупированных территориях, за электроэнергию, произведенную после оккупации, приостановлены. "Укрэнерго" должно передавать ГП "Гарантированный покупатель" нулевые объемы генерации, если нет уверенности в том, что станция работает в синхронном с ОЭС режиме, однако задекларированные производителями показатели должны сохранить для расчетов после деоккупации. Такое решение принято по результатам совещания в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Вопрос о том, что делать с оплаченными деньгами, пока остается нерешенным. В Нацкомиссии по энергетике сообщили, что летом 2023 г. на совещании в Минэнерго обсуждали несколько вариантов: учет этих средств как оплату долгов за периоды до начала оккупации или обращение к производителям за возвратом средств.