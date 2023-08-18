"Укрпочта" ко Дню Независимости презентует новую почтовую марку

"Укрпочта" ко Дню Независимости выпустит новую почтовую марку Украина-мать с изображением монументальной скульптуры, возвышающейся на Печерских холмах Киева. Погашение штемпелем Первый день пройдет в Киеве, спецпогашение — во всех регионах Украины, сообщает Новое время.

Тираж — 600 000 почтовых марок. Номинал — U (12 грн), что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины. Количество почтовых марок в листе — 6 (3x2). Предусмотрено также конверт Первый день, немаркированный художественный конверт и художественные открытки. Коллекция мерча "Укрпочты" пополнится и магнитами "Украина-мать".

Фото: postmark.ukrposhta.ua

"Родину-мать" называют и символом проигранной борьбы за киевский исторический ландшафт, и одним из лучших образцов мировой монументальной скульптуры. Есть те, кто считает уместным избавиться от нее, как и те, кто тяготеет к "оставить". Установка украинского трезубца и вероятное переименование в "Украина-мать" — шаг к переосмыслению истории.

Почтовый выпуск "Украина-мать" визуализирует обновленный образ монументальной скульптуры и демонстрирует, что концептуализация продолжается" , — прокомментировал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

С 18 августа в Почтовом маркете открывается предзаказ на набор, включающий марочный лист, художественный конверт и открытки. Есть возможность приобрести не более 10 наборов одновременно. Отправка начнется с 24 августа, как только будет введена новая почтовая марка в обращение. В день введения в Почтовом маркете также будут доступны для приобретения презентационная папка с комплектом почтовой продукции, сувенирная рамка и картмаксимум.

6 августа на щит монумента Родина-мать установили трезубец вместо демонтированного ранее советского герба. 1 августа со щита Родины-матери сняли советский герб – серп и молот.