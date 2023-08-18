Оккупанты за сутки атаковали девять областей Украины – данные ОВА

За сутки российские захватчики совершили атаки на девять областей Украины, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 18 августа, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил восемь обстрелов, раздались 52 взрыва. Войска РФ из минометов и артиллерии избивали по приграничью Корюковского и Новгород-Северского районов.

В Сумской области ночью и утром враг дважды обстрелял Середино-Будскую общину. Вчера в течение дня россияне 23 раза обстреляли пограничники. Зафиксировано 138 взрывов.

Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Свесская, Новослободская общины. В Краснопольской общине в результате артобстрелов поврежден частный дом, хозяйственные постройки, два магазина, автомобиль, газопровод. В Белопольской общине в результате минометных обстрелов повреждены домохозяйство и линия электропередач.

В Днепропетровской области вчера российская армия дважды обстреляла Никополь, а также избивала по Марганецкой общине. Повреждены коммунальное предприятие, 12 частных домов, 8 хозяйственных построек, автомобиль и линия электропередач.

В Запорожской области за сутки военнослужащие РФ нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам. 64 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишье, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых населенных пунктов.

Зафиксировано шесть авиаударов по Камышевасу, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО Новодаровки и четыре атаки БпЛА на Железнодорожное, Волшебное и Пятихатки. Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг вел минометные и артиллерийские обстрелы Охримовки, Малой Волчи, Бударок Чугуевского района, Строевки Купянского района. На Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Синьковки, нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двуречной, Купянск, Кучеровка, Куриловка, Крахмальное. В результате обстрелов Купянска разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 61-летняя женщина. Женщина в возрасте 60 лет была ранена.

В Луганской области вчера россияне вели безуспешное наступление на Белогоровку. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Надежда, Невское, Диброва и Белогоровка. По последний враг также нанес удар по авиации. За сутки захватчики совершили 148 обстрелов Луганской области, выпустили 546 снарядов.

В Донецкой области за сутки один человек погиб, двое были ранены. Россияне обстреляли Красногоровку, Авдеевку, Константиновку, Северное, Большую Новоселку, Острое, Новопокровское, Екатериновку, Богдановку, Нетайлово, Нудное, Дружбу, Нелиповку, Соловьево, Новобахмутовку. Повреждены 22 частных жилых дома, амбулатория, два грузовика, прицеп, ЛЭП, погрузчик, гараж.

В Николаевской области вчера силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили два разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР". Российские войска наносили артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины и по территории населенного пункта Куцурубской общины.

В Херсонской области за сутки враг совершил 48 обстрелов, выпустил 207 снарядов. Российские военные попали в районы 19 населенных пунктов. Погибших и пострадавших нет.