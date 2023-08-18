Из-за беспилотника в Москве впервые закрывали четыре аэропорта

Из-за беспилотника впервые ограничили полеты во всех четырех основных аэропортах московского региона - Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Об этом говорится в сообщении Росавиации, сообщает Укринформ.

В сообщении не указывается причина ограничений - появление беспилотника, а речь идет об "обеспечении безопасности полетов". Далее уточняется, что в 4:30 ограничение на прием и отправку рейсов было снято.

Во время ограничений семь рейсов отправили на запасные аэродромы: три – в Нижний Новгород, три – в Санкт-Петербург и один – в Минск. После отмены ограничений пассажиры были доставлены в аэропорты назначения, заявила Росавиация.

Российский Forbes утверждает, что это первый случай, когда из-за беспилотника закрыли все четыре основных аэропорта московского региона. Раньше чаще прекращал работу Внуково, но в ночь на 10 августа вместе с ним закрывали Домодедово. Оба аэропорта расположены на юге Москвы.

Напомним, в ночь на 18 августа российскую столицу снова атаковали беспилотники, повреждено здание в районе "Москва-сити". В минобороны РФ заявили, что дрон сбила ПВО.