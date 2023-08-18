В Дании и Нидерландах подтвердили, что США разрешили отправить F-16 Украине

В Дании и Нидерландах подтвердили, что получили разрешение США на передачу Украине истребителей F-16, сообщает Европейская правда.

"Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, основанный на том, что министр обороны и я обратились в США, чтобы изучить наши варианты" , – сказал глава датского МИД Ларс Люкке Расмуссен.

Глава МИД Дании добавил, что они получили "дружественный ответ" по своему запросу, и что ответ сейчас "является частью наших дальнейших действий".

В то же время, он отметил, что сроки передачи Украине истребителей еще не определены.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, комментируя разрешение США, назвал это решение "важным событием" для Украины.

"Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину. Искренне благодарим Энтони Блинкена за хорошее и быстрое сотрудничество" , – написал он в Twitter.

Хукстра добавил, что теперь вопросы F-16 для Украины продолжат обсуждать с европейскими партнерами.