Турция построит второй корвет для украинского флота

Турция построит второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ВМС, сообщает Украинская правда.

"В Турции при участии начальника штаба Военно-морских сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса "корвет" для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины" , - заявили в ВМС.

Согласно существующим договоренностям это уже второй корвет который строится Турцией для нужд ВМС.

Сообщается, что все работы осуществляется вовремя в соответствии графиков и заключенных договоров.

Напомним, в октябре 2022 года в Турции на верфи RMK Marine спустили на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа".