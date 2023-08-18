Трамп раскритиковал Fox News: Выбирают самые плохие мои фото

Бывший президент США и вероятный кандидат на следующих президентских выборах Дональд Трамп обвинил телеканал Fox News в попытке выставить его в невыгодном свете, публикуя "самые плохие фотографии" и не предоставляя результаты всех опросов.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.