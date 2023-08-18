Трамп раскритиковал Fox News: Выбирают самые плохие мои фото
Бывший президент США и вероятный кандидат на следующих президентских выборах Дональд Трамп обвинил телеканал Fox News в попытке выставить его в невыгодном свете, публикуя "самые плохие фотографии" и не предоставляя результаты всех опросов.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
"Почему Fox не показывают все опросы, в которых я намного опережаю Байдена? Кроме того, они намеренно показывают мои самые плохие фотографии. [...] А потом они хотят, чтобы я участвовал в дебатах", - написал экс-президент США.