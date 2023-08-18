Трамп раскритиковал Fox News: Выбирают самые плохие мои фото

Трамп раскритиковал Fox News: Выбирают самые плохие мои фото
Фото: Flickr

Бывший президент США и вероятный кандидат на следующих президентских выборах Дональд Трамп обвинил телеканал Fox News в попытке выставить его в невыгодном свете, публикуя "самые плохие фотографии" и не предоставляя результаты всех опросов.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Почему Fox не показывают все опросы, в которых я намного опережаю Байдена? Кроме того, они намеренно показывают мои самые плохие фотографии. [...] А потом они хотят, чтобы я участвовал в дебатах", - написал экс-президент США.
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