В ГУР призвали украинцев на оккупированных территориях собирать данные о псевдовыборах

Главное управление разведки Минобороны обратилось к украинцам на временно оккупированных Россией территориях с призывом собирать информацию о псевдовыборах, которые хотят провести захватчики, и пояснило, какие именно данные нужны, сообщает Лига.net.

Как отмечается, кремлевский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года.

Цель псевдовыборов – попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

"Призываем граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах" , – говорится в сообщении военной разведки.

ГУР просит украинцев отправлять информацию:

– о коллаборантах из местных жителей и их кураторах из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);

– о так называемых депутатах и представителях оккупационных администраций;

– свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

В ГУР подчеркнули, что все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права.