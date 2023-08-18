Производитель виски Jameson готовится закрыть представительство в РФ

Производитель водки Absolut и виски Jameson, компания Pernod Ricard, готовится к закрытию российского представительства, сообщает Новое время.

Как пишет российский "Коммерсант", гендиректор российской "дочки" Pernod Ricard (П.Р.Русь) Игнатий Аракелян сказал изданию, что сейчас "идут необходимые процедуры для остановки операционной деятельности" и других планов у компании нет.

По данным собеседника издания, представительство в России уже покинула почти вся команда, а оставшаяся часть может уйти до конца августа.

Среди наиболее известных брендов Pernod Ricard – водка Absolut, текила Olmeca, а также виски Jameson, Ballantine's и Chivas Regal.

В апреле этого года сообщалось, что входящая в концерн Pernod Ricard шведская компания Absolut Company прекращает экспорт своей продукции в Россию. Такое решение было принято после того, как сообщение о возобновлении поставок вызвало резкую реакцию общества в Швеции.

До этого сообщалось, что владелец ирландского виски Jameson продлил поставки продукции в РФ. Российский рынок был вторым по величине Jameson после американского.