В Латвии суд решил, что эмодзи может считаться письменным согласием

В Латвии коллегия по гражданским делам Рижского окружного суда постановила, что эмодзи в виде поднятого вверх большого пальца (лайк) может быть интерпретировано как письменное соглашение, сообщает Европейская правда.

Суд рассматривал спор между работником и работодателем по поводу увольнения. Один из пунктов спора заключался в том, что работодатель в рабочем чате в Slack требовал по средам находиться в офисе.

Истец (работник) оставил под этим сообщением лайк. Суд пришел к выводу, что это можно рассматривать как письменное согласие.

Суд ссылается на Кембриджский словарь, который определяет символ "лайка" как "что-то, что получило одобрение".

В тексте решения сказано, что истец занимал должность, на которой он не мог не знать значение этого символа.