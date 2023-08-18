В США один из крупнейших китайских застройщиков подал заявление о банкротстве

Один из крупнейших китайских застройщиков Evergrande подал заявление о банкротстве и защите от кредиторов в США - продолжается реструктуризация долгов компании на миллиарды долларов, сообщает Экономическая правда.

Заявление о банкротстве в нью-йоркском суде опирается на процесс по Главе 15 Кодекса США о банкротстве, которая используется иностранными компаниями, которые добиваются признания их реструктуризации в США.

Ожидается, что в августе группа проведет встречи с кредиторами в Гонконге по плану реструктуризации, предложенному в марте.

В конце 2021 года Evergrande объявила дефолт по своим долларовым долгам, что привело к кризису во всем секторе недвижимости Китая и потянуло за собой "домино" из дефолтов компаний отрасли.

Это негативно повлияло на экономический рост страны и до сих пор оказывает все большее давление на политиков в Пекине. По данным Bloomberg, компания имеет около 19 млрд долл. обязательств за рубежом.

Сейчас опасения относительно замедления темпов роста в секторе недвижимости, который обычно обеспечивает более четверти экономики Китая. Последствия грозят перекинуться на другие сферы экономики, что может еще больше навредить экономическому восстановлению страны, пока она борется с дефляцией, слабым экспортом и стремительным ростом безработицы среди молодежи.

Evergrande - застройщик с крупнейшим в мире объемом долга. Обязательства компании оцениваются в 340 млрд долл, а в прошлом месяце она объявила об убытках в размере 81 млрд долл в 2021 и 2022 годах.

На момент дефолта Evergrande имела международные облигации на сумму около 20 миллиардов долларов и предложила инвесторам предоставить облигации, связанные с дочерними компаниями группы, зарегистрированными на бирже в Гонконге.