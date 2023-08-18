ВСУ получили более 270 украинских ударных дронов Vampire – Федоров
На фронт отправлено более 270 ударных дронов украинского производства Vampire от государственной программы "Армия дронов". Об этом заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Лига.net.
Эти беспилотники могут нести до 15 кг полезной нагрузки, отметил он.
Силы обороны будут применять дроны для уничтожения бронированных автомобилей и танков, а также оборонных сооружений, фортификационных укреплений и складов боеприпасов, написал Федоров.
По его словам, каждый беспилотник оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.
"Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА", – сообщил Федоров.