ВСУ получили более 270 украинских ударных дронов Vampire – Федоров

На фронт отправлено более 270 ударных дронов украинского производства Vampire от государственной программы "Армия дронов". Об этом заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Лига.net.

Эти беспилотники могут нести до 15 кг полезной нагрузки, отметил он.

Силы обороны будут применять дроны для уничтожения бронированных автомобилей и танков, а также оборонных сооружений, фортификационных укреплений и складов боеприпасов, написал Федоров.

По его словам, каждый беспилотник оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.