Китай "бросает тень" на саммит Байдена с лидерами Японии и Южной Кореи — Politico

Американские, японские и южнокорейские дипломаты в последнюю минуту ведут переговоры о том, должны ли совместные заявления стартующего в пятницу, 18 августа, саммита лидеров трех стран прямо упоминать Китай как вызов миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Politico, сообщает Зеркало недели.

"Один из вопросов, который они обсуждают, это то, будем ли мы вставлять слово "Китай" в окончательный текст документов" , - заявила журналистам генеральный директор по прессе и публичной дипломатии Министерства иностранных дел Японии Хикарико Оно.

По ее словам, дипломаты все еще обсуждают, как будет описываться Китай в трехсторонних документах.

Координатор Белого дома по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл заявлял, что саммит, в котором принимают участие президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кишида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в Кэмп Дэвиде, создадут "определяющие трехсторонние отношения на 21 век".

Но очевидное расхождение между тремя странами в последние часы перед открытием саммита относительно того, должна ли трехсторонняя встреча "выставлять Китаю одинаковые счета" с Северной Кореей как названной угрозе региональному миру и стабильности, подчеркивает обеспокоенность способностью Пекина причинить экономическую боль странам, с которыми он имеет тесные экономические связи.

Китай отреагировал на саммит враждебно, обвинив США в "практиках, которые усиливают антагонизм и подрывают стратегическую безопасность других стран".

Южная Корея особенно чувствительна к риску давления со стороны Пекина — против нее были введены экономические ограничения после того, как Сеул развернул американские противоракетные системы THAAD в 2017 году для противодействия угрозе Северной Кореи.

В МИД Японии не уточнили, дипломаты какой страны колеблются по поводу упоминания Китая в документах саммита, но отметили, что Токио не против того, чтобы Пекин был упомянут в окончательных текстах в пятницу.

"Мы действительно не прочь видеть упоминание о Китае, когда описываем происходящее в Южно-Китайском море, например, поскольку это факт, что Китай в одностороннем порядке пытается изменить статус-кво в Южно-Китайском море" , - заявляет Хикарико Оно.

Ранее сообщалось, что лидеры США, Японии и Южной Кореи договорятся о проведении трехсторонних саммитов на регулярной основе, по крайней мере, раз в год. Ожидается, что на саммите будет достигнута договоренность о создании горячей линии для срочной связи между лидерами трех стран.

Искренне приветствуя улучшение связей между Японией и Южной Кореей, чьи горькие воспоминания о военных временах долго разделяли их, администрация Байдена стремится усилить сотрудничество со своими ключевыми союзниками в Азии. На фоне роста влияния Китая и воинственности Северной Кореи американские чиновники стремятся институционализировать трехсторонний механизм как никогда раньше.