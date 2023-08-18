Разведка: в РФ ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек

В России идет полноценная мобилизационная кампания, ежемесячно в ее пределах привлекают около 20 тысяч человек. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

"Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются. Недавно мэр Москвы Собянин назвал интересную цифру - 45 тысяч москвичей, якобы находящихся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч. Это значит, что мэр признался, что за несколько месяцев лишь 10 тысяч москвичей дополнительно мобилизовали. Разными способами, разными методами, но эта кампания продолжается" , - подчеркнул Юсов.

По его словам, речь идет именно о принудительной мобилизации, в то же время детей чиновников и олигархов она не затрагивает. В основном мобилизуют тех, кто недавно получил российский паспорт.

"Это показатель критериев получения российского паспорта, создающего потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и исправлен на войну" , - отметил представитель ГУР.

Он также подчеркнул, что для российских воинов единственный способ сохранить жизнь – добровольно сдаться в плен.