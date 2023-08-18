Ситуация в энергосистеме: Украина снова просила об аварийной помощи

В четверг, 17 августа, "Укрэнерго" второй день подряд просило Румынию и Польшу об аварийной помощи для стабилизации энергосистемы, сообщает Новое время.

"Аварийная помощь — последняя и самая дорогая мера преодоления недостатка электроэнергии в энергосистеме, которая не требует ограничения потребителей" , — отметили в компании.

Потребление электроэнергии, хоть и было немного ниже рекорда, в этот день было близким к максимальному.

Кроме того, в ремонт вывели три энергоблока ТЭС, а вернули в работу только два.

Импорта электроэнергии оказалось недостаточно, чтобы компенсировать дефицит, поэтому Укрэнерго вынужденно применило аварийную помощь с 19:00 до 22:00 из энергосистем Румынии и Польши общей мощностью 400 МВт каждый час.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 3815 МВт-ч.

По данным энергорегулятора, на ТЭЦ и ТЭС восстановили менее 2% повреждений, на электросетях не более 7%.