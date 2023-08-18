В Минобороны резко отреагировали не статью WP, что ВСУ не примут Мелитополь

В министерстве обороны назвали "новым вбросом" материал газеты The Washington Post о том, что в разведке США якобы считают, что Вооруженные Силы Украины "не возьмут Мелитополь при наступлении на юге". Об этом написал советник министра обороны Алексей Копытько, сообщает Лига.net.

По словам Копытько, статья является "новым вбросом" от создателей "россияне возьмут Киев за 72-96 часов".

"Особенно интересны причины: активность в районе Бахмута, куда вовлечены силы украинской армии, стремление командования снизить уровень потерь за счет тактики малых групп. Пытаюсь представить логику этих писателей. То есть, украинская армия должна: отойти от Бахмута. Куда? Сразу за Днепр? Или есть понимание, как без боя остановить россиян в Бахмуте/Авдеевке/Марьинке и т.д, чтоб они не лезли дальше?" , — заявил советник министра.

Он отметил, что воспринимать анонимные ссылки на "разведку" и "источники" в медиа, которые "неоднократно замечены в попытках оказывать нездоровое давление, категорически не стоит".

Копытько подчеркнул, что ВСУ может не достигнуть каких-либо задач, если у них не будет оружие.

"Все эти вбросы похожи на перевернутую пирамидку, когда меняется причина и следствие: зачем им давать оружие, если они не возьмут Мелитополь — не даём оружие — смотрите, они не взяли Мелитополь — а мы об этом и говорили — какие мы дальновидные молодцы. В сад. Просто в сад. Там уже ждут менятели территорий на обещание подумать о приеме в НАТО" , — резюмировал чиновник.

Ранее в WP вышла﻿ статья со ссылкой на "секретные данные американской разведки", где сказано, что Силы обороны не смогут освободить Мелитополь и перерезать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.