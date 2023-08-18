Кто тормозит передачу Украине средств Абрамовича

В Британии нет закона, который бы регламентировал конфискацию частных активов, а потому правительству страны придется принимать юридически сложные решения относительно арестованных средств Романа Абрамовича, вырученных от продажи клуба "Челси", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что несмотря на якобы добрую волю самого Абрамовича передать средства, вырученные от продажи футбольного клуба, пострадавшим от российской войны через созданный в дальнейшем целевой фонд, этот вопрос до сих пор не сдвинулся с места.

"Как и продажа клуба, так и идея использовать вырученные средства для помощи пострадавшим от войны оказались под вопросом. Через год после урегулирования предыдущих противоречий появилась новая и довольно необычная проблема" , - говорится в материале.

Так, в июле этого года британское правительство сообщило специально созданному целевому Фонду, что тот может получить средства за продажу "Челси" только при условии согласия на ограничение расходов географическими границами Украины. Такое условие предусмотрено в соглашении с Европейским Союзом о том, как можно распределять средства, заверили в правительстве.

Против такой идеи выступил не только Фонд, который после получения средств будет заниматься их распределением, но и ряд неправительственных организаций.

Они убеждены, что, к примеру, африканские страны, страдающие от недостатка продовольствия, связанного с войной в Украине, также заслуживают компенсации за счет денег "Челси".

Вторая проблема заключается в том, что в Британии нет закона, который бы регламентировал конфискацию частных активов. А значит, правительству придется принимать непопулярные и юридически сложные решения.

"Для достижения заявленной цели нужна ... грамотно сконструированная модель использования средств. ... В ситуации с деньгами Абрамовича ее можно создать при наличии правового регулирования использования российских денег для компенсации жертвам последствий российской войны" , - говорится в материале.

А значит, хорошие намерения должны быть подкреплены юридическими нормами, которые будут изымать деньги причастных к преступлениям РФ в Украине.

Иначе уже вскоре возникнет и третяя проблема, связанная с тем, что изъятие денег у Абрамовича до сих пор не завершено.

"Если ситуация не изменится до завершения войны, у российских олигархов будет повод судиться за снятие санкций, как это уже делает Евгений Швидлер, который добивается судебного распоряжения о разблокировании своих активов, обездвиженных Короной в марте 2022 года", - отмечается в статье.

Напоминаем, в 2003 году Роман Абрамович, в то время губернатор Чукотского автономного края, за 140 млн фунтов стерлингов приобрел английский футбольный клуб "Челси", основанный в 1905 году.

Владение известным клубом стало пропуском для общения со многими влиятельными лицами мира, хотя и не дало Абрамовичу возможности получить гражданство Великобритании.

В феврале 2022 года - сразу после полномасштабного вторжения РФ, Абрамович на фоне призывов в британском парламенте о включении его в санкционный список передал руководство клубом опекунам фонда "Челси".

А уже в начале марта в официальном заявлении Абрамович сказал, что планирует продать клуб, пообещав, что вырученные средства будут переданы пострадавшим от российской войны через созданный в дальнейшем целевой фонд.

В мае 2022 года американский миллиардер Тодд Боли и консорциум инвесторов официально завершили покупку ФК "Челси" за $5,25 млрд. Клуб подтвердил, что $3,1 млрд будут внесены на банковский счет в Британии и заблокированы до выяснения деталей формы передачи этих средств жертвам российской агрессии.

Средства от продажи клуба, которые должны были быть использованы для возмещения последствий войны, сейчас находятся на замороженном счете компании Fordstam Limited. Она принадлежит Роману Абрамовичу и является бывшей материнской компанией ФК "Челси".