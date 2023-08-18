Санду о транзите зерна: Обязаны помочь Украине, она обеспечивает мир

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна предлагала помощь с транзитом украинского зерна еще с начала войны, а сейчас пытается найти решение, которое устроит местных фермеров и поможет Киеву, сообщает Европейская правда.

Сейчас Санду называет ситуацию с украинским зерном "сложной темой".

"Мы пытаемся найти решение. Происходят дискуссии с Украиной, Румынией и Европейской комиссией, чтобы увидеть, как мы можем согласовать интересы молдавских фермеров, но также обеспечить этот транзит зерна из Украины. Мы обязаны помочь Украине, которая сегодня обеспечивает наш мир" , – отметила президент Молдовы.

По ее словам, Молдова будет пытаться найти лучшее решение для обеих сторон.

Одно из таких решений, как сказала Санду, – это быстрые инвестиции в транспортную и портовую инфраструктуру для увеличения пропускной способности на этот период.

"Потому что мы хотим увеличить наш экспорт, мы хотим развивать свою инфраструктуру, и мы можем это сделать, в частности, за счет ресурсов Евросоюза" , – добавила она.

Санду рассказала о проблеме фермеров в Молдове, у которых еще до войны в Украине, не было достаточно возможностей для экспорта.