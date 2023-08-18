Зеленский анонсировал новости о новых пакетах оружия для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над получением новых пакетов военной помощи и анонсировал, что скоро будут новости.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро" , – написал Зеленский.

Также во время утреннего совещания обсудили ситуацию на фронте. В частности, речь шла об оборонных и наступательных действиях, а также результатах применения дронов.

Зеленский отметил, что обсуждали ход всеобъемлющей инспекции военно-врачебных комиссий (ВВК), а также работу СБУ по проверкам "военкомов" и коллаборантов. "Хорошие результаты" , – коротко подытожил президент.

Также заслушали закрытые доклады СБУ и ГУР по их специальным задачам.