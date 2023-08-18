Зеленский анонсировал новости о новых пакетах оружия для Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над получением новых пакетов военной помощи и анонсировал, что скоро будут новости.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро", – написал Зеленский.
Также во время утреннего совещания обсудили ситуацию на фронте. В частности, речь шла об оборонных и наступательных действиях, а также результатах применения дронов.
Зеленский отметил, что обсуждали ход всеобъемлющей инспекции военно-врачебных комиссий (ВВК), а также работу СБУ по проверкам "военкомов" и коллаборантов.
"Хорошие результаты", – коротко подытожил президент.
Также заслушали закрытые доклады СБУ и ГУР по их специальным задачам.