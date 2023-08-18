Фридману подготовили подозрение в легализации средств

В Бюро экономической безопасности составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности, сообщает Экономическая правда.

В сообщении БЭБ не указывается имя фигуранта дела, однако отмечается, что он владел третью часть национализированного в июле банка, а также имеет гражданство РФ и Израиля. Единственный человек, подпадающий под такое описание - Михаил Фридман.

Фридман подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в сумме 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (около 100 млн грн в эквиваленте), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами "Сенс Банка" (ранее - Альфа-Банк Украина).

В ближайшее время БЭБ совместно с ОГП направит запрос о международной правовой помощи, адресованный компетентным органам Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, с целью вручения олигарху письменного уведомления о подозрении, ходатайства об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении сотрудников Национальной полиции, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Сейчас продолжаются следственные действия и составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.

Напоминаем, в целом у правоохранителей собрался целый ряд уголовных производств и различных эпизодов, связанных с "Альфа-Банком Украина" (сейчас - государственный "Сенс Банк") и Фридманом непосредственно. В начале июня был наложен арест на 738 объектов недвижимости в собственности банка.

Еще в апреле прошлого года сообщалось, что БЭБ разоблачил попытку Фридмана легализовать и вывести из Украины 1,1 млрд грн через Альфа-Банк Украина и его бывших кипрских владельцев - ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited. Тогда в БЭБ заявили, что схему начали воплощать заранее во избежание негативных последствий в виде наложения санкций или национализации.

В мае суд наложил арест на активы кипрских компаний олигарха Михаила Фридмана на общую сумму более 12,4 млрд грн - через эти компании Фридман и его бизнес владеет Альфа Банком.