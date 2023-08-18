Оккупанты строят линию обороны возле Мариуполя – Андрющенко

Российская армия активно строит линию обороны, в частности, создает окопы и блиндажи, поскольку ожидает наступления Сил обороны Украины по направлению Пологов и Урожайного. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Радио Свобода.

Чиновник рассказал, что строить линии обороны оккупационные войска начали за два дня до того, как Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщил о деоккупации Урожайного.

"Развитию этой линии обороны предшествовал отход российских войск с Пологовского направления, с направления Урожайного. Они ожидают, что возможный прорыв с той стороны – с направления Пологов.

Это вполне возможно предположить, что после прорыва линии, которая следует за Урожайным, которая следует за Угледаром, возможно, оперативно это пространство будет использоваться Вооруженными силами Украины. Это понимают россияне и поэтому они срочно делают очередную линию обороны, чтобы им было куда "отступать за пирамидки" в случае чего" , – рассказал Андрющенко.

Российская армия, по словам Андрющенко, создает полноценные линии обороны в районе населенного пункта Никольское – это в 20 километрах от Мариуполя, хотя ранее подобные оборонительные сооружения были в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.

"Между населенными пунктами (Мариуполь и Никольское – ред.) есть линия обороны, построенная частично со времен контроля Вооруженными Силами Украины. Частично в Никольском и Федоровском лесах они базируются давно, практически с начала оккупации. Но так, чтобы они до состояния окопов, окопы техники и активного развития линий обороны – такого не было, и прямо сейчас начали" , – говорит советник.

Кроме того, в оккупированном Мариуполе также налаживают работу систем оповещения. Однако Петр Андрющенко уверен, что оккупационные власти недоговаривают, для чего на самом деле это делают.

"Возможно, с тем, что начинает "бавовнить" (взрываться – ред.), они хотят "пыли в глаза", что ничего не происходит и никакой паники нет. Например, через сообщения об установке в школах систем экстренного оповещения, как они говорят, о пожаре. "Воздушная тревога" в голос не произносится, но мы понимаем, что основная задача – успокаивать людей и когда что-то взрывается, давать им ответ, что это работает система ПВО" , – заверил чиновник.

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