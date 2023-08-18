В Израиле украинским беженцам продлили бесплатную медпомощь

Правительство Израиля продолжит обеспечивать украинским беженцам социальную и медицинскую помощь, по меньшей мере, до конца этого года, сообщает Украинская правда.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра сообщил, что медицинская страховка для беженцев из Украины в Израиле продлена до конца 2023 года.

Эту информацию также подтвердили в МИДе Украины.

"Правительство Израиля приняло формальное решение о продлении социальной и медицинской помощи украинским беженцам до конца 2023 года. Об этом договорился министр Дмитрий Кулеба с его израильским коллегой Эли Коэном во время их телефонного разговора 14 августа" , - отметил представитель ведомства Олег Николенко.

Николенко добавил, что Украина рассчитывает "на прогресс вскоре и по другим вопросам двусторонних отношений".