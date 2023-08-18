Что будет на повестке дня саммита БРИКС-2023 - Reuters

Группа крупнейших развивающихся экономик БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка и РФ, проведет свой 15-й саммит глав государств и правительств в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Reuters рассказывает, что будет обсуждаться на саммите, сообщает Зеркало недели.

Ожидается, что в саммите примут участие, в частности, президент ЮАР Сирилл Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать лично из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом по подозрению в совершении военных преступлений против Украины, но примет участие в саммите виртуально. В Йоханнесбурге Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

О том, что лидеры БРИКС планируют обсуждать, известно немного, но вот некоторые из ключевых вопросов, которые, как ожидается, будут на повестке дня.

Расширение БРИКС

Лидеры стран группы разделились во мнениях по расширению блока за счет новых членов, в том числе по критериям вступления.

Более 40 стран, включая Саудовскую Аравию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Индонезию, Египет и Эфиопию, выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, согласно данным Южной Африки.

Китай, стремящийся усилить свое влияние на фоне торговых и геополитических споров с Соединенными Штатами, поддерживает расширение БРИКС, в то время как Бразилия настроена скептически.

Россия, надеясь преодолеть свою дипломатическую изоляцию из-за войны против Украины, стремится привлечь новых членов, как и Южная Африка. Индия не определилась по этому вопросу.

Банк БРИКС

Ожидается, что группа также обсудит, как стимулировать привлечение средств в национальной валюте и кредитование в рамках Нового банка развития или так называемого банка БРИКС. По словам Министра финансов Южной Африки Эноха Годонгваны, использование местной валюты поможет снизить риски, связанные с колебаниями валютных курсов.

Доллар укрепился в отношении валют развивающихся рынков после того, как Россия вторглась в Украину, а Федеральный резерв США начал повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией в начале 2022 года, что сделало обслуживание долларового долга для этих стран дороже.

Хотя банк БРИКС, созданный в 2015 году, все еще рассматривает возможность использования альтернативных валют, во время саммита речь не будет идти об общей валюте БРИКС, заявил высокопоставленный южноафриканский дипломат.

Новый банк развития также расширяется и саммит может стать ключевой платформой для привлечения большего числа стран-членов. Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты и Египет присоединились к банку с 2021 года. Уругвай находится на полпути к вступлению, а Алжир, Гондурас, Зимбабве и Саудовская Аравия выразили заинтересованность.

Экономическое сотрудничество

Лидеры также, вероятно, обсудят, как они могут улучшить экономические связи между своими разными экономиками.

Ожидается, что они примут участие в ряде дискуссий о торговых и инвестиционных возможностях в разных секторах - от энергетического сотрудничества и развития инфраструктуры до цифровой экономики и рынка труда.

"Друзья" БРИКС

Ожидается, что последний день саммита будет посвящен переговорам с лидерами других стран. По словам министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандора, приглашения на саммит получили 67 лидеров из Африки, Латинской Америки, Азии и Карибского бассейна.

Франция выразила заинтересованность в том, чтобы президент Эммануэль Макрон присоединился к саммиту, но Россия выступила против этого из-за поддержки Парижем Украины. Макрона не пригласили.

Особое внимание будет уделено отношениям между БРИКС и африканскими странами, что связано с темой саммита "БРИКС и Африка", сказал Пандор, добавив, что партнеры группы стремятся изучить возможности извлечь выгоду из африканской континентальной зоны свободной торговли.