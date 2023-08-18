США просят Турцию не помогать Москве с обходом санкций – WSJ
Власти США могут принять меры против Турции из-за ее помощи России с обходом международных санкций. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, сообщает Лига.Бизнес.
Соединенные Штаты хотят добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, но вместе с тем не вводить против нее санкции.
"Мы ведем постоянный диалог с турецким правительством по этим вопросам", – сказал изданию западный дипломат, имея в виду переговоры правительства США с турецким государственным и частным сектором.
"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкие компании будут подвергнуты санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках", – добавил он.
США еще в прошлом году пригрозили турецким компаниям наказанием за обход санкций, а также указывали, что ситуация вредит двусторонним отношениям.
Турция отказалась присоединяться к санкциям против России из-за войны, несмотря на поддержку Украины.