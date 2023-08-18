США просят Турцию не помогать Москве с обходом санкций – WSJ

Власти США могут принять меры против Турции из-за ее помощи России с обходом международных санкций. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, сообщает Лига.Бизнес.

Соединенные Штаты хотят добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, но вместе с тем не вводить против нее санкции.

"Мы ведем постоянный диалог с турецким правительством по этим вопросам" , – сказал изданию западный дипломат, имея в виду переговоры правительства США с турецким государственным и частным сектором.

"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкие компании будут подвергнуты санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках" , – добавил он.

США еще в прошлом году пригрозили турецким компаниям наказанием за обход санкций, а также указывали, что ситуация вредит двусторонним отношениям.

Турция отказалась присоединяться к санкциям против России из-за войны, несмотря на поддержку Украины.