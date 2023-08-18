В Москве эвакуировали 2000 человек из-за сообщения о беспилотнике

2000 человек эвакуировали из делового цетра "Москва-сити" после сообщения якобы об угрозе атаки БПЛА, также эвакуируют людей из ТЦ "ВТБ Арена Плаза", сообщает Украинская правда.

Российские сайты и Telegram-каналы сообщают, что в обед в администрацию башен В и С "Москва-сити" поступил звонок об угрозе прилета дрона-камикадзе.

Из первой высотки вывели около 2000 человек. Сообщается, что решения об эвакуации второй башни пока не принято.

Позже в экстренных службах заявил, что поступившая информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких ЧС не зарегистрировано.

Отмечается, что об угрозе сообщили якобы телефонные террористы после публикации в Telegram-каналах видео с "роем беспилотников над Серпуховом".

Позже в Telegram-каналах появилась информация об эвакуации людей также из торгового центра "ВТБ Арена Плаза" − на этот раз якобы из-за минирования.