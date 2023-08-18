В РФ запретили въезд молдавским чиновникам в ответ на высылку дипломатов

Министерство иностранных дел России заявило, что в ответ на сокращение численности сотрудников посольства в Молдове запрещает въезд "ряду официальных лиц" Молдовы, сообщает Европейская правда.

В МИД России рассказали, что вызвали посла Молдовы Лилиана Дария и выразили ему протест из-за "необоснованного" решения Кишинева сократить персонал российского посольства, а также обвинили Молдову в "разрушении отношений".

"В качестве асимметричной ответной меры, в РФ закрыт въезд ряду официальных лиц Республики Молдова" , – заявили в коммюнике, не приводя деталей.

В МИД Молдовы пока не раскрывают имена чиновников, которым Россия запретила въезд.