Почему повышение тарифов на электроэнергию не уменьшило долги – Yasno

На рынок электроэнергии продолжает негативно влиять до сих пор не разорванный круг долгов в размере 26 млрд грн, которые накопились в результате все еще не компенсированной государством разницы между рыночными тарифами и ценой электроэнергии, по которой поставщики вынуждены продавать ее для населения, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"Разницу в цене поставщикам обязалось покрывать государство за счет средств генерирующих компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" через предприятие "Гарантированный покупатель". Сейчас накопленный долг "ГарПока" перед поставщиками составляет почти 26 млрд грн" , - отметил Коваленко.

Он пояснил, что с начала войны государственная генерация начала формировать долги перед "Гарантированным покупателем", а тот в свою очередь - перед поставщиками. Одна из причин - это остановка Запорожской АЭС, которая составляла 40% мощности всей атомной генерации Украины.

Еще одна причина - падение уровня потребления на 30% промышленностью, средним и малым бизнесом. Соответственно, сократились объемы генерации и продажи электроэнергии и наконец - прибыль "Энергоатома".

Эта задолженность начала формировать другую: поставщиков перед сетями за их услуги по передаче и распределению электроэнергии. А также перед государственной генерацией - за электроэнергию, которую они поставляют населению.

"Круг замкнулся" , - отметил глава Yasno.

По словам Коваленко, надежда разорвать этот круг появилась во время последнего заседании энергокомитета Верховной Рады. Погашение долгов может начаться уже в сентябре.

"На заседании Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг НАЭК "Энергоатом" подтвердил, что сможет полностью компенсировать поставщикам разницу в стоимости электроэнергии, поставляемой населению по механизму ПСО, начиная с сентября" , - отметил он.

Дополнительно до конца этого года должна быть погашена задолженность, возникшая в 2023 году, а это 17 млрд грн.

"Это означает, что мы - поставляющие компании Yasno и другие поставщики - сможем покрыть свои долги за электроэнергию тому же "Энергоатому", за передачу электроэнергии "Укрэнерго", а также перед операторами систем распределения. А значит они смогут еще более активно включиться в восстановление энергосистемы" , - добавил он.

По словам главы Yasno, на сегодня общие расходы поставщиков электроэнергии в рамках механизма ПСО составляют около 6 грн за кВт-ч, а установленная государством цена для бытовых потребителей - 2,64 грн.

Повышение тарифов на электроэнергию для населения и прайс-кэпов на рынке электроэнергии не достигло цели - то есть, не повлияло на улучшение ликвидности рынка, для чего и принимались эти решения. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.