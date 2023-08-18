ГУР анонсировало очередной обмен пленными. Уже 49-й

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что работа по проведению новых обменов пленными продолжается постоянно. Во время последнего брифинга он напомнил, что было совершено уже 48 таких операций, благодаря которым 2 598 пленных защитников, защитниц и гражданских вернулись домой, сообщает Зеркало недели.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников" , – сказал он.

Что касается российских пленных, то, по словам Юсова, некоторые из них изъявили желание перейти на сторону Украины.

Но он не сказал, какое количество людей насчитывает обменный резерв украинской стороны. Юсов лишь отметил, что там есть представители как младшего, так и старшего офицерского состава.