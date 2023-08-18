Появляется все больше свидетельств того, что Украина терпит тяжелые потери в своем контрнаступлении, которое началось примерно 10 недель назад. Журналисты ABC News пообщались с двумя бывшими американскими военными, которые служат по контракту в подразделении специального назначения Вооруженных сил Украины и были ранены во время операции на востоке две недели назад, сообщает Зеркало недели.

Оба солдата находятся в больнице в Киеве, но надеются, что на этой неделе их перевезут в Германию для проведения операции по удалению осколков из их тел. Мужчины рассказали, что задачей их группы было взять под контроль село на окраине Донецка, которое с 2014 года оккупировано Россией.

Один из них - бывший американский солдат из Техаса с позывным «Танго», рассказал, что его подразделение, состоявшее из «десятков» людей, понесло «85% потерь» и что двое их товарищей погибли, когда команда попала в засаду во время продвижения на оккупированную Россией территорию. 40% подразделения были настолько тяжело ранены, что «потеряли боеспособность», – рассказал американский доброволец.

Другой ветеран американской армии с позывным «Голдфиш» сказал, что сразу было очевидно, что они столкнулись с «очень организованным сопротивлением» российских войск.

«Безусловно, сила, против которой мы воевали, была очень профессиональной» , – сказал ветеран армии США из Аляски.

Он разговаривал с ABC News в своей больничной палате в Киеве, которую делил с тремя другими ранеными украинскими солдатами. Журналисты издания также связались с двумя другими украинскими военными, у которых брали интервью на более ранних этапах войны. И они тоже сообщили, что были ранены за последние несколько недель.

Доброволец с Запада, у которого есть многолетний военный опыт, рассказал, что получил серьезное ранение на ранней стадии контрнаступления в июне. В разговоре с ABC News на условиях анонимности солдат сказал, что наступательные операции, в которых он участвовал, были плохо организованы, и подверг критике некоторые тактические решения.

«Мы потеряли три Leopard за один день, потому что им просто сказали ехать вперед на минное поле» , – рассказал иностранный доброволец.

Он добавил, что недавно мобилизованные украинские солдаты часто не имеют необходимой подготовки для проведения сложных наступательных операций на поле боя. Западный доброволец присоединился к украинской армии больше года назад. Он рассказал, что десятки людей из его батальона участвовали в наступательных операциях с начала июня и около 80% из них были ранены. Однако он добавил, что погибших не было.

Собеседник издания утверждает, что западная военная техника вроде БМП Bradley не используется на полную мощность, потому что некоторые украинские солдаты не имеют необходимой подготовки или опыта.

«Создается впечатление, что украинских солдат научили пользоваться ими, но не применять их эффективно в тактическом смысле» , - сказал он.

Однако двое раненых американцев, с которыми общались журналисты ABC News, не согласились с такой оценкой. Несмотря на ранения, полученные во время неудачной миссии две недели назад, они утверждали, что украинское контрнаступление хорошо подготовлено и что следует ожидать больших потерь в большом военном наступлении такого характера, направленном против укрепленной российской обороны.

«Это не произойдет быстро. Контрнаступления так не проводятся. Украинцы несут потери. Это нормально. Я думаю, что все идет хорошо и в правильном темпе» , – сказал солдат с позывным «Танго».

Его побратим «Голдфиш» сказал, что это «очень тяжелое сражение» для Украины.

«Но это борьба, которую украинцы ведут очень хорошо» , – сказал он.

Украина не публикует данные о потерях с того момента, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале прошлого года. Однако высокопоставленный украинский чиновник описал ситуацию как «действительно тяжелую» с «очень интенсивными боями».

Он добавил, что 80% потерь причинены российской артиллерией. Чиновник также сказал, что война сейчас находится в «решающей фазе» и настаивает на том, что Украина нуждается в еще большей военной поддержке со стороны США и их партнеров, включая американские ракеты большой дальности ATACMS.

Украина пообещала Соединенным Штатам, что использовать эти ракеты только для нанесения ударов по российским объектам на оккупированной части Украины, а не по целям на территории России. Однако администрация Джо Байдена до сих пор отказывалась предоставить ракеты дальнему радиусу действия.