ПриватБанк: Операции с картами будут недоступны в течение семи часов

В ночь на 19 августа 2023 года ПриватБанк проведет плановые регламентные работы своих систем и сервисов, в результате чего операции с картами будут недоступны, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Во время проведения работ в субботу 19 августа с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с картами, Приват24, также "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка" , - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что работы традиционно проводятся ночью, когда большинство клиентов отдыхают.

"Впрочем, если вы должны осуществить важные покупки и переводы в позднее время, учтите интервал проведения работ" , - отметили в ПриватБанке.

В дневное время клиенты ПриватБанка делают в среднем более 1 млн платежей в час, это почти 50 тысяч платежей ежеминутно.