СМИ: Россияне готовятся отражать атаки украинских дронов на море
Российская армия учит своих военнослужащих отражать атаки морских дронов и противодействовать диверсантам в Черном и Азовском морях, информирует Military Media Center, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Telegram-канал Military Media Center.
"Россияне готовят экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях".
По имеющейся информации Military Media Center, на территории оккупированного Россией Крыма враг также пытается улучшить систему оборонительных позиций и районов.