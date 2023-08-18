Центрэнерго возводит на своих ТЭС защитные сооружения: что известно

Центрэнерго возводит на своих ТЭС защитные сооружения, которые должны обезопасить станции от российских атак, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества.

"Обеспечить работу тепловых электростанций в условиях продолжения российских атак собираются с помощью защитных сооружений. На Трипольской теплоэлектростанции выполнено уже 100% работ по их обустройству, на Змиевской ТЭС - 70%" , - говорится в сообщении.

Физическая защита критически важных элементов объектов ТЭС от падения обломков ракет, косвенных атак БПЛА и других повреждений выполняется путем устройства искусственных защитных сооружений вокруг них.

Для этого привлечены лучшие специалисты компании и подрядных организаций.

На электростанциях продолжаются также восстановительные работы, направленные на ликвидацию последствий попаданий по промышленным площадкам во время ракетных обстрелов со стороны РФ.

Во время прохождения отопительного сезона ПАО "Центрэнерго" планирует задействовать 8 энергоблоков суммарной мощностью 1 640 МВт.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу генерации в осенне-зимний период (ОЗП), энергоблоки Трипольской и Змиевской ТЭС будут работать в "смешанном" формате - на угле, газе и мазуте.

Напоминаем:

Наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил Андрея Чуркина генеральным директором "Центрэнерго" на заседании, которое состоялось 14 августа.

Он менеджер с многолетним опытом работы в энергетической отрасли. С сентября 2020 года руководил ЧАО "Харьковэнергосбыт", которое вошло по данным издания Forbes в список 1 000 компаний Украины, которые в 2022 году показали рост прибыли, несмотря на военные действия, нанесенный ущерб и сложную экономическую ситуацию в стране.