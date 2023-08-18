НАПК выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева на более чем 9 миллионов гривен, сообщает Украинская правда.

Об этм сообщает сайт НАПК.

"НАПК по результатам мониторинга образа жизни Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы, выявило признаки коррупционного уголовного преступления, что свидетельствует о его незаконном обогащении более чем на 9 млн грн".

В августе 2022 года правоохранители обнаружили 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов США и 650 евро в квартире, которую Куртев арендовал со своим помощником.

Куртев в ответ на запрос НАПК заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире.

Впрочем НАПК, в том числе по материалам НАБУ, установило, что он таки пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом.

В декларации за 2020 год Куртев не указал денежных активов, а Государственный реестр налогоплательщиков свидетельствует, что его доходы не позволили бы накопить изъятую сумму в течение 2021-2022 годов.

Помощник секретаря горсовета, который также проживал в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

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