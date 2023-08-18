ОГП: Чиновницу военкомата задержали во время получения взятки

Сотрудницу военкомата на Львовщине задержали во время получения взятки за содействие в уклонении от призыва, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

"По данным следствия, старший офицер за 1000 долларов обещала жителю Львовского района восстановить данные во временном удостоверении военнообязанного. Такие действия сделали бы невозможным получение им повестки о вызове в другой ТЦК и дальнейший призыв на военную службу".

Женщину задержали во время получения денег.

Ей сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Также правоохранители устанавливают причастность к содеянному других лиц.

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