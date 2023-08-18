Федоров: В пыточной россиян в оккупированном Энергодаре произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в оккупированном Энергодаре Запорожской области. По предварительным данным, инцидент произошел в здании, где россияне обустроили пыточную, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Взрыв прогремел в доме по улице Строителей 17. По словам Федорова, до полномасштабного вторжения РФ и оккупации города там находилось отделение полиции. Теперь помещение захватили российские спецслужбы.

"Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей 17" , — добавил мэр.

По предварительным данным, в здании, где раздался взрыв, находится также пыточная. Там держат гражданских пленников.