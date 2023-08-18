В Белом доме развеяли "сомнения" в украинском контрнаступлении

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал статью в The Washington Post, которая со ссылкой на источники в американской разведке утверждает, что Украина не сможет достичь ключевой цели контрнаступления, сообщает Европейская правда.

Об этом Салливан сказал на пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде в пятницу.

В материале The Washington Post, который комментировал Салливан, утверждалось, что в ходе контрнаступательных операций Украина не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Чиновник Белого дома напомнил, что за последние два года появлялись многочисленные анализы того, как будет развиваться война России против Украины, и они менялись "по мере того, как менялись динамичные условия на поле боя".

"То, что мы говорили на разных площадках и разных брифингах, остается неизменным: мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и ее контрнаступление. Мы не собираемся препятствовать результату", – подчеркнул Салливан.

Советник Байдена подчеркнул, что США не будут делать прогнозов войны в Украине, потому что она "непредсказуема по своей сути".

"(Могу сказать. – Ред.), что я верю и имею уверенность в способности и особенно храбрости украинских военных достигать дальнейшего прогресса на поле боя", – подытожил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону. Американское оборонное ведомство также фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и долгая борьба.