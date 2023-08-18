США продлили статус временной защиты для украинцев

Министерство национальной безопасности США в пятницу объявило о продлении на 18 месяцев – до 19 апреля 2025 года – статуса временной защиты для Украины в связи с нынешним полномасштабным вторжением России, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Решение продлить статус временной защиты в США приняли из-за продолжения боевых действий, а также "чрезвычайных и временных условий в Украине, которые препятствуют безопасному возвращению людей".

Также программу расширят, позволив подаваться на временную защиту украинцам, которые проживали в США по состоянию на 16 августа 2023 года.

Кроме того, студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, смогут подать запрос на разрешение на работу и уменьшить нагрузку, не теряя визу на время действия временной защиты.

"Военное вторжение России в Украину, которое продолжается, и вызванный им гуманитарный кризис требуют от Соединенных Штатов продолжать предоставлять безопасность и защиту украинцам, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну", – заявил министр национальной безопасности США Алехандро Майоркас.

Сейчас временной защитой в США пользуются примерно 26 тысяч украинцев, а еще 166,7 тысячи могут иметь право на получение такого статуса.

В марте Министерство национальной безопасности США приняло решение продлить срок пребывания граждан Украины, которые въехали на американскую территорию по программе "Единение для Украины" (United for Ukraine), до 2024 года.

По состоянию на декабрь 2022 года более 82 тысяч украинцев и членов их семей воспользовались программой "Единение для Украины" и въехали в Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабной войны.