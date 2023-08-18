Более половины опрошенных немцев против передачи Украине ракет Taurus - опрос

Более половины опрошенных граждан Германии пока выступает против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, которые Киев просил для поражения российских военных объектов в глубоком тылу, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса ARD-DeutschlandTrend, опубликованные в пятницу.

52 процента немецких избирателей, имеющих право голоса, считают, что Германия не должна поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты, которые могут быть использованы против целей на больших расстояниях, тогда как 36 процентов выступают "за".

Поддержка среди жителей западных областей Германии – 40%, что заметно больше, чем в восточных (21%). Еще 12% не имеют определенного мнения по вопросу.

В разрезе сторонников политических партий наибольшее одобрение предоставления Taurus Украине наблюдается среди "Зеленых", которые входят в правительственную коалицию: 68% выступают за, 23% – против.

Среди сторонников Свободных демократов, которые тоже являются частью коалиции в Берлине, поддержка предоставления Taurus – на уровне 56%. Поровну распределились мнения у социал-демократов (42% за и 42% против) и правоцентристского оппозиционного блока ХДС/ХСС (45% за, 48% против).

Самый низкий уровень одобрения, прогнозируемо, среди избирателей ультраправой "Альтернативы для Германии" – 18%.

Ракеты Taurus относятся к самому современному оружию немецких воздушных сил. По характеристикам Taurus похожа на крылатые ракеты Storm Shadow, которые уже предоставили Украине Великобритания и Франция (где они известны под названием SCALP).

В то же время ракета способна поражать цели еще дальше, на расстояние до 500 километров, благодаря более современному реактивному двигателю, без захода самолета в воздушное пространство врага. Taurus летит на скорости почти 1000 км/ч и очень низко, менее 50 метров над землей, поэтому может быть незаметной для вражеских радаров.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.